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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 37152 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 57278 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 70233 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83581 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111408 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 113558 просмотра

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За девять месяцев года в Украине от COVID-19 умерло 4 300 человек - Госстат

За девять месяцев года в Украине от COVID-19 умерло 4 300 человек - Госстат

Киев  •  УНН

 • 13598 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В период с января по сентябрь 2020 года в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 4 300 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Так, по данным Госстата, из общего числа летальных исходов от COVID-19, у 4072 вирус был идентифицирован, в 228 - неидентифицирован.

Всего, по данным службы статистики, за 9 месяцев года в Украине умерло 426 687 человек. Из них больше всего смертей (287 501) - из-за болезней системы кровообращения, в том числе ишемической болезни сердца (199 095). Кроме того, в указанный период 58 516 человек умерли от новообразований.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 20 ноября зафиксировано под 600 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 274 324 человека, летальных случаев - 10 598. Прирост случаев заражения за последние сутки - впервые более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - вторые сутки пордряд.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать четвёртом - по количеству смертей от COVID-19.

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