За девять месяцев года в Украине от COVID-19 умерло 4 300 человек - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В период с января по сентябрь 2020 года в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 4 300 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, по данным Госстата, из общего числа летальных исходов от COVID-19, у 4072 вирус был идентифицирован, в 228 - неидентифицирован.
Всего, по данным службы статистики, за 9 месяцев года в Украине умерло 426 687 человек. Из них больше всего смертей (287 501) - из-за болезней системы кровообращения, в том числе ишемической болезни сердца (199 095). Кроме того, в указанный период 58 516 человек умерли от новообразований.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 20 ноября зафиксировано под 600 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 274 324 человека, летальных случаев - 10 598. Прирост случаев заражения за последние сутки - впервые более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - вторые сутки пордряд.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать четвёртом - по количеству смертей от COVID-19.