За дев’ять місяців року в Україні від COVID-19 померло 4 300 осіб - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У період з січня по вересень 2020 року в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померло 4 300 осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, за даними Держстату, з загальної кількості летальних випадків від COVID-19, у 4072 вірус був ідентифікований, у 228 – неідентифікований.
Всього, за даними служби статистики, за 9 місяців року в Україні померло 426 687 осіб. З них найбільше смертей (287 501) припадає через хвороби системи кровообігу, зокрема ішемічну хворобу серця (199 095). Окрім того, у зазначений період 58 516 людей померло від новоутворень.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 20 листопада зафіксовано під 600 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 274 324 особи, летальних випадків – 10 598. Приріст випадків зараження за останню добу - вперше понад 14 тисяч, черговий антирекорд для країни - другу добу поспіль.
Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.