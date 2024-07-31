Российские военные совершили 8 обстрелов Сумской области 30 июля, зафиксировано 17 ударов. Атаки включали использование FPV-дронов, минометов и артиллерии по разным общинам региона.
В течение дня 30 июля военные РФ совершили 8 обстрелов Сумской области, было зафиксировано 17 ударов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Юнаковскую общину атаковал FPV-дрон.
Эсманьскую общину обстреливали из минометов (2 взрыва), а также атаковали FPV-дроном.
По Краснопольской громаде били из артиллерии (2 взрыва).
На Белопольскую громаду сбросили 4 мины.
Середино-Будскую громаду атаковали FPV-дронами (7 взрывов).
Ситуація на Сумщині: росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів28 июля 2024, 07:38 • 32181 просмотр