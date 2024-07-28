Киев • УНН
российские войска совершили 17 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 61 взрыв. Атаковано 6 общин, использована артиллерия, минометы и FPV дроны, информации о пострадавших нет.
Ночью и утром враг совершил 17 обстрелов, в результате чего был зафиксирован 61 взрыв. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
В течение ночи и утра российские войска провели 17 артобстрелов приграничных зон и населенных пунктов в Сумской области, где был зафиксирован 61 взрыв. Обстрелами были охвачены Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская и Великописаревская громады.
Напомним
За прошедшие сутки террористы 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб 1 ребенок и получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей.