Ночью и утром враг совершил 17 обстрелов, в результате чего был зафиксирован 61 взрыв. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

В течение ночи и утра российские войска провели 17 артобстрелов приграничных зон и населенных пунктов в Сумской области, где был зафиксирован 61 взрыв. Обстрелами были охвачены Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская и Великописаревская громады.

В Белопольской общине вражеские силы применили артиллерию, в результате чего прогремело 11 взрывов. в Юнаковской общине с территории рф был осуществлен артобстрел (1 взрыв) и атаки с помощью FPV дронов (6 взрывов).

Эсманская громада пострадала от обстрелов из минометов (2 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).

В Хотинской общине произошли минометные обстрелы (5 взрывов).

Середино-Будская громада почувствовала последствия обстрела с FPV дрона (1 взрыв).

На территории Великописаревской общины российские силы сбросили 19 мин.

Шалыгинская община подверглась артиллерийским обстрелам (11 взрывов) и атаке с FPV дрона (1 взрыв).

Напомним

За прошедшие сутки террористы 21 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего погиб 1 ребенок и получили ранения 13 гражданских лиц, из которых 7 детей.