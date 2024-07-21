В пределах дня захватчики 44 раза обстреляли Сумщину, в результате чего 1 гражданское лицо погибло, а также 1 гражданское лицо получило ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 128 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуации в общинах

Хотинская: оккупанты обстреляли с использованием FPV-дронов (3 взрыва), из минометов (3 взрыва), осуществили пуски неуправляемых авиационных ракет с самолета (НАР) (6 взрывов).

Юнаковская: враг бил из артиллерии (5 взрывов). Также зафиксированы обстрелы с использованием FPV-дронов (4 взрыва), обстрел с использованием 1 БпЛА типа «крыло» (1 взрыв).

Дружбовская: противник нанес обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).

Миропольская: террористы ударили из артиллерии (10 взрывов). РСЗО (8 взрывов). Также был обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).

Белопольская: захватчики обстреляли с использованием FPV-дронов (7 взрывов), из минометов (4 взрыва), гранатометов (СПГ) (3 взрыва), артиллерии (5 взрывов). В результате 1 гражданское лицо погибло, а также 1 гражданское лицо получило ранения.

Великописаревская: россияне сбросили 9 мин на территорию громады.

Эсманьская: противник обстрелял с использованием FPV-дронов (3 взрыва), нанес минометный обстрел (6 взрывов).

Краснопольская: вражеские силы били из артиллерии (12 взрывов) и минометов (3 взрыва). Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

Новослободская: агрессор обстрелял с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

Ворожбянская: оккупанты обстреляли с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).

Глуховская: враг ударил из РСЗО (12 взрывов).

Шалыгинская: террористы обстреляли с использованием FPV-дронов (6 взрывов).

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