В воскресенье, 21 июля, российские войска атаковали комбайн во время уборки урожая в Сумской области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один ранен. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 21 июля 2024 года около 16:40 враг атаковал, по предварительной информации, FPV-дроном комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской общины Сумского района.

Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранения. (...) Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - рассказали в ОГПУ.

Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Напомним

Днем, 21 июля, ударили по жилым кварталам в Днепровском районе города Херсон. В результате атаки ранены по меньшей мере четыре человека.