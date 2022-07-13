За время оккупации в Ирпене убили по меньшей мере 269 человек - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В ходе следственных действий по фиксации преступлений, совершенных российскими войсками в Ирпене Киевской области, находившемся во вражеской оккупации более трех недель, обнаружили 269 погибших. Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.
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"Полицейские провели эксгумацию погибших в результате вооруженной агрессии, 269 тел направили на судебно-медицинскую экспертизу", - указали в полиции.
Детали
Правоохранители провели более 7000 осмотров поврежденных и разрушенных объектов жилищного фонда и гражданской инфраструктуры, а также 451 осмотр мест событий для установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений.
К настоящему времени допрошены 987 потерпевших и 510 свидетелей и очевидцев событий, происходивших во время оккупации в городе.
В рамках расследования назначены 463 судебных экспертизы. При использовании технологии MAXAR проводится анализ фотоснимков оккупированного Ирпеня из космоса.
Вся эта работа проводится для привлечения к ответственности военнослужащих оккупационных сил.
Так, для должного сбора доказательств и расследования военных преступлений россиян в Ирпене была создана межведомственная следственная группа. В ее состав вошли следователи Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Дополнение
По состоянию на 20 июня в Киевской области правоохранители обнаружили уже 1332 тела мирных жителей, убитых российскими оккупантами.