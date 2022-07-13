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За время оккупации в Ирпене убили по меньшей мере 269 человек - полиция

За время оккупации в Ирпене убили по меньшей мере 269 человек - полиция

Киев • УНН

 • 131484 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В ходе следственных действий по фиксации преступлений, совершенных российскими войсками в Ирпене Киевской области, находившемся во вражеской оккупации более трех недель, обнаружили 269 погибших. Об этом сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.

Цитата

"Полицейские провели эксгумацию погибших в результате вооруженной агрессии, 269 тел направили на судебно-медицинскую экспертизу", - указали в полиции.

Детали

Правоохранители провели более 7000 осмотров поврежденных и разрушенных объектов жилищного фонда и гражданской инфраструктуры, а также 451 осмотр мест событий для установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений.

К настоящему времени допрошены 987 потерпевших и 510 свидетелей и очевидцев событий, происходивших во время оккупации в городе.

В рамках расследования назначены 463 судебных экспертизы. При использовании технологии MAXAR проводится анализ фотоснимков оккупированного Ирпеня из космоса.

Вся эта работа проводится для привлечения к ответственности военнослужащих оккупационных сил.

Так, для должного сбора доказательств и расследования военных преступлений россиян в Ирпене была создана межведомственная следственная группа. В ее состав вошли следователи Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Дополнение

По состоянию на 20 июня в Киевской области правоохранители обнаружили уже 1332 тела мирных жителей, убитых российскими оккупантами.

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