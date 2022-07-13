За час окупації в Ірпені вбили щонайменше 269 людей - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час слідчих дій для фіксації злочинів, скоєних російськими військами в Ірпені на Київщині, що був у ворожій окупації понад три тижні, виявили 269 загиблих. Про це повідомили у Національній поліції, пише УНН.
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"Поліцейські провели ексгумацію загиблих внаслідок збройної агресії, 269 тіл направили на судово-медичну експертизу", - вказали у поліції.
Деталі
Правоохоронці провели понад 7000 оглядів пошкоджених та зруйнованих об’єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, а також 451 огляд місць подій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.
На цей час допитано 987 потерпілих і 510 свідків та очевидців подій, які відбувалися під час окупації у місті.
У межах розслідування призначено 463 судові експертизи. З використанням технології MAXAR проводиться аналіз фотознімків окупованого Ірпеня з космосу.
Уся ця робота проводиться для притягнення до відповідальності військовослужбовців окупаційних сил.
Так, для належного збору доказів і розслідування воєнних злочинів росіян в Ірпені була створена міжвідомча слідча група. До її складу увійшли слідчі Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
Доповнення
Станом на 20 червня у Київській області правоохоронці виявили вже 1332 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти.