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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30799 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117058 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127804 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119085 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124037 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152381 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150916 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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За Богатыреву внесли залог

За Богатыреву внесли залог

Киев  •  УНН

 • 18936 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. За взятую под стражу экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву внесли залог, передает УНН.

Так, уплачен залог за нее был от нардепа Вадима Новинского.

Напомним, суд взял Богатыреву под стражу с альтернативой залога в 6 млн грн.

Также напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании екс-главе Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как пояснили в столичной прокуратуре, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее чем через 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство было внесено прокурором в Печерский райсуд Киева.

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