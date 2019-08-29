За Богатирьову внесли заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За взяту під варту ексміністра охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову сплатили заставу, передає УНН.
Так, сплачена застава була від нардепа Вадима Новинського.
Нагадаємо, суд взяв Богатирьову під варту з альтернативою застави у 6 млн грн.
Також нагадаємо, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ про обрання ексголові МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як пояснили у столичній прокуратурі, згідно з ухвалою, після затримання підозрюваної не пізніше як через 48 годин слідчий має забезпечити її доставку до суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У середу, 28 серпня, відповідне клопотання було внесене прокурором до Печерського райсуду Києва.