За бизнесмена Леонида Дубинского внесли залог
Киев • УНН
За бизнесмена Леонида Дубинского внесли залог в размере 60 млн грн. Его подозревают в организации коррупционной схемы по хищению 129 млн грн.
За бизнесмена Леонида Дубинского, подозреваемого в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с хищением 129 млн грн, внесли залог в размере 60 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
На вопрос, внесли ли за организатора группы, причастной к завладению 129 млн грн, залог в размере 60 млн грн, Постолюк ответила: «Да».
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НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с хищением 129 млн грн.
Впоследствии ВАКС отправил Леонида Дубинского под стражу с возможностью внесения залога в размере 60 млн грн.