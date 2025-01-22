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Правоохоронці затримали одного з братів Дубинського: що відомо

Київ • УНН

 • 37092 перегляди

НАБУ та САП затримали Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації схеми розкрадання 129 млн грн на відновленні водогону. Підозрюваний через фірму-прокладку завищив вартість трубної продукції втричі.

НАБУ та САП затримали Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації масштабної корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням 129 млн грн. Про це повідомляжє УНН із посиланнм на свої джерела.

НАБУ і САП затримали Леоніда Дубинського, одного з братів Дубинських, який перебував у розшуку ДБР. 

Його підозрюють в організації схеми розкрадання 129 млн грн, призначених для відновлення критичної інфраструктури у Кам’янському районі Дніпропетровської області.

За даними слідства, у 2022-2023 роках група осіб, до якої входив Дубинський, забезпечила перемогу у тендері і укладення договору між підконтрольним йому товариством та комунальним підприємством на реконструкцію водогону. 

Дубинський, будучи бенефіціаром цього товариства, мав вплив на керівника КП. 

Також його розшукує ФБР за майнові злочини. 

Основною частиною договору стала закупівля трубної продукції: компанія-переможець придбала її за ринковою ціною, але через фірму-прокладку перепродала комунальному підприємству з більш ніж трикратним завищенням вартості.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав про викриту шахрайську групу, яка в умовах воєнного стану заволоділа мільйонними коштами, виділеними на відновлення важливого водогону в Кам’янському районі Дніпропетровщини. 

Нардепа Дубінського внесли до реєстру корупціонерів - ДБР14.01.25, 18:37 • 29569 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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