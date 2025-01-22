Правоохранители задержали одного из братьев Дубинского: что известно

ukenru
Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
14:12 • 25791 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
11:37 • 67017 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
11:07 • 107884 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 101130 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 103352 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 124707 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 106672 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123416 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 122662 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120727 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие памяти: сегодня в Киеве почтят первых погибших Героев Небесной Сотни

22 января, 05:30 • 61389 просмотра
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

22 января, 07:13 • 90477 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 118106 просмотра
ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

22 января, 08:49 • 75698 просмотра
91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

10:03 • 35450 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

11:07 • 107884 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 118106 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 124707 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 135964 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 153258 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

14:03 • 16070 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 135145 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 147332 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 169753 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 181474 просмотра
Актуальное
Правоохранители задержали одного из братьев Дубинского: что известно

Правоохранители задержали одного из братьев Дубинского: что известно

Киев  •  УНН

 • 13727 просмотра

Read in English

НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации схемы хищения 129 млн грн на восстановлении водопровода. Подозреваемый через фирму-прокладку завысил стоимость трубной продукции втрое.

НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с хищением 129 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, одного из братьев Дубинских, который находился в розыске ГБР. 

Его подозревают в организации схемы хищения 129 млн грн, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры в Каменском районе Днепропетровской области.

По данным следствия, в 2022-2023 годах группа лиц, в которую входил Дубинский, обеспечила победу в тендере и заключение договора между подконтрольным ему обществом и коммунальным предприятием на реконструкцию водопровода. 

Дубинский, будучи бенефициаром этого общества, имел влияние на руководителя КП. 

Также его разыскивает ФБР за имущественные преступления. 

Основной частью договора стала закупка трубной продукции: компания-победитель приобрела ее по рыночной цене, но через фирму-прокладку перепродала коммунальному предприятию с более чем трехкратным завышением стоимости.

Image

Напомним

Ранее УНН писал о разоблаченной мошеннической группе, которая в условиях военного положения завладела миллионными средствами, выделенными на восстановление важного водопровода в Каменском районе Днепропетровщины. 

Нардепа Дубинского внесли в реестр коррупционеров - ГБР14.01.25, 18:37 • 29043 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политикаКриминал и ЧП
federalnoe-byuro-rassledovaniiФедеральное бюро расследований
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы