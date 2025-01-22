Правоохранители задержали одного из братьев Дубинского: что известно
Киев • УНН
НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации схемы хищения 129 млн грн на восстановлении водопровода. Подозреваемый через фирму-прокладку завысил стоимость трубной продукции втрое.
НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации масштабной коррупционной схемы, связанной с хищением 129 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.
НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, одного из братьев Дубинских, который находился в розыске ГБР.
Его подозревают в организации схемы хищения 129 млн грн, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры в Каменском районе Днепропетровской области.
По данным следствия, в 2022-2023 годах группа лиц, в которую входил Дубинский, обеспечила победу в тендере и заключение договора между подконтрольным ему обществом и коммунальным предприятием на реконструкцию водопровода.
Дубинский, будучи бенефициаром этого общества, имел влияние на руководителя КП.
Также его разыскивает ФБР за имущественные преступления.
Основной частью договора стала закупка трубной продукции: компания-победитель приобрела ее по рыночной цене, но через фирму-прокладку перепродала коммунальному предприятию с более чем трехкратным завышением стоимости.
Напомним
Ранее УНН писал о разоблаченной мошеннической группе, которая в условиях военного положения завладела миллионными средствами, выделенными на восстановление важного водопровода в Каменском районе Днепропетровщины.
Нардепа Дубинского внесли в реестр коррупционеров - ГБР14.01.25, 18:37 • 29043 просмотра