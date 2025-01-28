За бізнесмена Леоніда Дубинського внесли заставу

За бізнесмена Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації масштабної корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням 129 млн грн, внесли заставу в розмірі 60 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

На запитання, чи за організатора групи, причетної до заволодіння 129 млн грн, внесли заставу в розмірі 60 млн грн, Постолюк відповіла: "Так".

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Доповнення

НАБУ та САП затримали Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації масштабної корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням 129 млн грн.

Згодом ВАКС відправив Леоніда Дубинського під варту з можливістю внесення застави у розмірі 60 млн грн.