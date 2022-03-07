За антивоенную проповедь в России будут судить священника

Детали

Иерея Иоанна Бурдина, настоятеля церкви Воскресения Христова в селе Карабановое, задержали после проповеди в Прощеное воскресенье. На него составили протокол по статье о "дискредитации использования Вооруженных сил".

В протоколе говорится, что отец Иоанн в присутствии 10 прихожан дискредитировал Вооруженные силы "внушая прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ в Украине, обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), совершаемых убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе), а также путем размещения информации с агитационными изображениями на сайте".

Дело будет рассмотрено в понедельник в Красносельском районном суде Костромской области.

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