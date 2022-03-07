За антивоєнну проповідь у Росії судитимуть священника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Костромській області Росії поліція затримала священника, його притягнуть до відповідальності за посилання на петицію "Ні війні" на сайті приходу та антивоєнну проповідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Ієрея Іоанна Бурдіна, настоятеля церкви Воскресіння Христового у селі Карабанове, затримали після проповіді у Прощену неділю. На нього склали протокол за статтею про "дискредитацію використання Збройних сил".
У протоколі йдеться, що отець Іоанн у присутності 10 парафіян дискредитував Збройні сили, "навіяючи прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), що вчиняються, вбивствах... жителів України (братів та сестер у Христі), а також шляхом розміщення інформації з агітаційними зображеннями на сайті".
Справу буде розглянуто у понеділок у Красносільському районному суді Костромської області.
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