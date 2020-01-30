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За 11 месяцев 2019 Украина экспортировала мороженой рыбы на один миллион долларов

Киев • УНН

 • 15732 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. По данным Государственной службы статистики Украины, в период с января по ноябрь 2019 нашим государством поставлено на внешние рынки 374,8 тонны мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет 1010700 долларов, сообщает УНН.

За 11 месяцев 2019 Украина экспортировала мороженой рыбы на один миллион долларов

Так, более половины (52%) всего экспорта украинской мороженой рыбы (в денежном измерении) пришлось на страны Европы (530,6 тыс. Долл.). В государства СНГ поставлено 32% продукции на 331,7 тыс. долл. и стран Азии - 14% на 142,1 тыс. долл.

Крупнейшим покупателем украинского мороженой рыбы (в абсолютном выражении) стала Венгрия - 111,3 тонны на 294,1 тыс. долл. Также среди лидеров: Молдова (102,9 тонны на 331,2 тыс.), Германия (87,9 тонны на 151,3 тыс.), Грузия (25,1 тонны на 80,1 тыс.), Польша (18 1 тонны на 28 тыс.) и Турция (13,3 тонны на 54,1 тыс. долл.).

В разрезе товарных позиций всего экспортировано такой мороженой рыбы (в абсолютном выражении):

- мерлузы и морского налима - 31,5 тонны на 63,6 тыс. долл.;

- лосося атлантического - 22 тонны на 173,3 тыс. долл.;

- сельди - 10,7 тонны на 13,2 тыс. долл.;

- сома - 8,6 тонны на 7,5 тыс. долл.;

- калкана - 7,8 тонны на 34,5 тыс. долл.;

- морской камбалы - 7,2 тонны на 28,7 тыс. долл.;

- сардин - 6,3 тонны на 5,9 тыс. долл.;

- карпа - 4,5 тонны на 5,2 тыс. долл.;

- скумбрии - 2,8 тонны на 11,7 тыс. долл.

Напомним, Украина нарастила производство мороженой рыбы почти на 20%.

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