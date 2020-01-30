За 11 месяцев 2019 Украина экспортировала мороженой рыбы на один миллион долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По данным Государственной службы статистики Украины, в период с января по ноябрь 2019 нашим государством поставлено на внешние рынки 374,8 тонны мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет 1010700 долларов, сообщает УНН.
Так, более половины (52%) всего экспорта украинской мороженой рыбы (в денежном измерении) пришлось на страны Европы (530,6 тыс. Долл.). В государства СНГ поставлено 32% продукции на 331,7 тыс. долл. и стран Азии - 14% на 142,1 тыс. долл.
Крупнейшим покупателем украинского мороженой рыбы (в абсолютном выражении) стала Венгрия - 111,3 тонны на 294,1 тыс. долл. Также среди лидеров: Молдова (102,9 тонны на 331,2 тыс.), Германия (87,9 тонны на 151,3 тыс.), Грузия (25,1 тонны на 80,1 тыс.), Польша (18 1 тонны на 28 тыс.) и Турция (13,3 тонны на 54,1 тыс. долл.).
В разрезе товарных позиций всего экспортировано такой мороженой рыбы (в абсолютном выражении):
- мерлузы и морского налима - 31,5 тонны на 63,6 тыс. долл.;
- лосося атлантического - 22 тонны на 173,3 тыс. долл.;
- сельди - 10,7 тонны на 13,2 тыс. долл.;
- сома - 8,6 тонны на 7,5 тыс. долл.;
- калкана - 7,8 тонны на 34,5 тыс. долл.;
- морской камбалы - 7,2 тонны на 28,7 тыс. долл.;
- сардин - 6,3 тонны на 5,9 тыс. долл.;
- карпа - 4,5 тонны на 5,2 тыс. долл.;
- скумбрии - 2,8 тонны на 11,7 тыс. долл.
Напомним, Украина нарастила производство мороженой рыбы почти на 20%.