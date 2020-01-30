За 11 місяців 2019 року Україна експортувала мороженої риби на один мільйон доларів

Так, більше половини (52%) всього експорту української мороженої риби (у грошовому вимірі) припало на країни Європи (530,6 тис. дол.). До держав СНД поставлено 32% продукції на 331,7 тис. дол. та країн Азії – 14% на 142,1 тис. дол.

Найбільшим покупцем української мороженої риби (в абсолютному вимірі) стала Угорщина – 111,3 тонни на 294,1 тис. дол. Також серед лідерів: Молдова (102,9 тонни на 331,2 тис.), Німеччина (87,9 тонни на 151,3 тис.), Грузія (25,1 тонни на 80,1 тис.), Польща (18,1 тонни на 28 тис.) та Туреччина (13,3 тонни на 54,1 тис. дол.).

У розрізі товарних позицій найбільше експортовано такої мороженої риби (в абсолютному вимірі):

- мерлузи і морського миня – 31,5 тонни на 63,6 тис. дол.;

- лосося атлантичного – 22 тонни на 173,3 тис. дол.;

- оселедця – 10,7 тонни на 13,2 тис. дол.;

- сома – 8,6 тонни на 7,5 тис. дол.;

- калкана – 7,8 тонни на 34,5 тис. дол.;

- морської камбали – 7,2 тонни на 28,7 тис. дол.;

- сардин – 6,3 тонни на 5,9 тис. дол.;

- коропа – 4,5 тонни на 5,2 тис. дол.;

- скумбрії – 2,8 тонни на 11,7 тис. дол.

Нагадаємо, Україна наростила виробництво мороженої риби майже на 20%.