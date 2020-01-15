Україна наростила виробництво мороженої риби майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. За період з січня по листопад 2019 року в Україні вироблено замороженої риби майже на 20% більше, ніж за цей самий період у минулому році. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики України.
“Протягом січня-листопада 2019 року в нашій державі вироблено 9 285 тонн риби морської замороженої нерозібраної. Це на 19,7 % більше аналогічного періоду минулого року”, — йдеться у повідомленні.
У Держстаті відзначили, що зростання виробництва рибної продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями:
— філе рибне та м’ясо риби інше (перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені — 3 221 тонна (+35,3 % до січня-листопада 2018 року);
— філе рибне в’ялене, солоне чи у розсолі (крім копченого) — 1 264 тонни (+52,3%);
— лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе лосося; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) — 554 тонни (+25,6%);
— продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та готових страв із риби) — 2 850 тонн (+13,1%);
— готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) — 12 885 тонн (+16 %).
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Крім того, протягом 11 місяців 2019 року в Україні вироблено:
— риба сушена і в’ялена — 3 530 тонн;
— оселедці солоні — 2 910 тонн;
— риба солона (крім оселедців) — 1 790 тонн;
— риба копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та оселедців, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) — 3 595 тонн;
— продукти готові й консерви з сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) — 11 967 тонн;
— готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) — 2 070 тонн;
— ікра інших риб — 3 007 тонн.
Нагадаємо, половина української мороженої риби йде на експорт до Європи.