Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи

КИЇВ. 29 серпня. УНН. За шість місяців 2019 року експортовано 217 тонн української мороженої риби на майже 573 тис. дол. США, майже половина всього експорту цього продукту у грошовому вимірі припала на країни Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держрибагентства.