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Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи

Половина української мороженої риби йде на експорт до Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. За шість місяців 2019 року експортовано 217 тонн української мороженої риби на майже 573 тис. дол. США, майже половина всього експорту цього продукту у грошовому вимірі припала на країни Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держрибагентства.

"За підсумками шести місяців 2019 року на зовнішні ринки поставлено 217 тонн української мороженої риби. Експорт продукції становить 573 тис.дол. 49% всього експорту української мороженої риби (у грошовому вимірі) припало на країни Європи (281,1 тис.дол.). До країн СНД поставлено 32% продукції на 183,7 тис.дол. та країн Азії – 18% на 105,8 тис.дол.", - вказали в агентстві.

Найбільшим покупцем української мороженої риби стали:

  • Молдова – 68,4 тонни на 183,2 тис.дол.
  • Угорщина – 46,2 тонни на 149,8 тис.дол..,
  • Німеччина – 55,9 тонни на 80,6 тис.дол.,
  • Туреччина – 13,1 тонни на 52,8 тис.дол.,
  • Грузія – 13,8 тонни на 52,8 тис.дол.,
  • Румунія – 4,5 тонни на 24,2 тис.дол.,
  • Польща – 13,1 тонни на 21,4 тис.дол.

В аналогічному періоді минулого року найбільше такого товару постачалося до Німеччини – 61,7 тонни на 220 тис.дол.

У розрізі товарних позицій за перше півріччя 2019 року найбільше експортовано такої мороженої риби (в абсолютному вимірі):

  • мерлузи і морського миня – 17,5 тонни на 33,8 тис.дол.,
  • лосося атлантичного – 9,3 тонни на 70,3 тис.дол.,
  • калкана – 7,8 тонни на 34,5 тис.дол.,
  • морської камбали – 7,1 тонни на 28,4 тис.дол.,
  • оселедця – 6,1 тонни на 7,6 тис.дол.,
  • сома – 6,1 тонни на 5,5 тис.дол.,
  • сардин – 4,2 тонни на 3,9 тис.дол.,
  • скумбрії – 1,1 тонни на 4,4 тис.дол.,
  • іншої замороженої риби – 156,4 тонни на 371,9 тис.дол.

При цьому, за підсумками січня-червня 2019 року, в Україні вироблено 190 тонн філе рибного замороженого. Це майже у півтора рази більше (на 49,6 %) аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, промисловий вилов риби в Україні торік зріс на майже 8%.

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