Половина украинской мороженой рыбы идет на экспорт в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. За шесть месяцев 2019 года экспортировано 217 тонн украинской мороженой рыбы на почти 573 тыс. долл. США, почти половина всего экспорта этого продукта в денежном выражении пришлась на страны Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госрыбагентства.
"По итогам шести месяцев 2019 года на внешние рынки поставлено 217 тонн украинской мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет 573 тыс. долл. 49% всего экспорта украинской мороженой рыбы (в денежном измерении) пришлось на страны Европы (281,1 тыс. долл.). В страны СНГ поставлено 32% продукции на 183,7 тыс. долл. и стран Азии - 18% на 105,8 тыс. долл.", - указали в агентстве.
Крупнейшим покупателем украинской мороженой рыбы стали:
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- Молдова - 68,4 тонны на 183,2 тыс. долл.
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- Венгрия - 46,2 тонны на 149,8 тыс. долл ..,
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- Германия - 55,9 тонны на 80,6 тыс. долл.,
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- Турция - 13,1 тонны на 52,8 тыс. долл.,
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- Грузия - 13,8 тонны на 52,8 тыс. долл.,
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- Румыния - 4,5 тонны на 24,2 тыс. долл.,
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- Польша - 13,1 тонны на 21,4 тыс. долл.
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В аналогичном периоде прошлого года больше всего такого товара поставлялось в Германию - 61,7 тонны на 220 тыс. долл.
В разрезе товарных позиций за первое полугодие 2019 года всего экспортировано такой мороженой рыбы (в абсолютном выражении):
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- мерлузы и морского налима - 17,5 тонны на 33,8 тыс. долл.,
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- лосося атлантического - 9,3 тонны на 70,3 тыс. долл.,
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- калкана - 7,8 тонны на 34,5 тыс. долл.,
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- морской камбалы - 7,1 тонны на 28,4 тыс. долл.,
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- сельди - 6,1 тонны на 7,6 тыс. долл.,
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- сома - 6,1 тонны на 5,5 тыс. долл.,
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- сардин - 4,2 тонны на 3,9 тыс. долл.,
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- скумбрии - 1,1 тонны на 4,4 тыс. долл.,
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- другой замороженной рыбы - 156,4 тонны на 371,9 тыс. долл.
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При этом, по итогам января-июня 2019 года, в Украине произведено 190 тонн филе рыбного замороженного. Это почти в полтора раза больше (на 49,6%), чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, промышленный вылов рыбы в Украине в прошлом году вырос почти на 8%.