Украина нарастила производство мороженой рыбы почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. За период с января по ноябрь 2019 года в Украине произведено замороженной рыбы почти на 20% больше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
“В течение января-ноября 2019 года в нашей стране произведено 9285 тонн рыбы морской замороженной неразобранной. Это на 19,7% больше аналогичного периода прошлого года”, — говорится в сообщении.
В Госстате отметили, что рост производства рыбной продукции наблюдалось также по следующим товарным позициям:
— филе рыбное и мясо рыбы прочее (переработанное либо не переработанное на фарш), свежие или охлажденные — 3221 тонна (+35,3% к январю-ноябрю 2018)
— филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле (кроме копченого) — 1264 тонны (+ 52,3%);
— лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе лосося, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) — 554 тонны (+ 25,6%);
— продукты готовые и консервы из сельди, цели или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и готовых блюд из рыбы) — 2850 тонн (13,1%);
— готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) — 12 885 тонн (+16%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина нарастила производство соленых сельдей
Кроме того, за 11 месяцев 2019 году в Украине произведено:
— рыба сушеная и вяленая — 3530 тонн;
— сельди соленые — 2910 тонн;
— рыба соленая (кроме сельди) — 1790 тонн;
— рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося и сельди, а также кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) — 3595 тонн;
— продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, цели или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) — 11 967 тонн;
— готовые продукты и консервы из другой рыбы, цели или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) — 2070 тонн;
— икра других рыб — 3007 тонн.
Напомним, половина украинского мороженой рыбы идет на экспорт в Европу.