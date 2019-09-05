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Україна наростила виробництво солоних оселедців

Україна наростила виробництво солоних оселедців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Виробництво замороженої морської риби в Україні за сім місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року збільшилось на майже 21% - до 5,95 тис. тонн, також стали більше виробляти солоних оселедців. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

"За підсумками січня-липня 2019 року в Україні вироблено 5 952 тонни риби морської замороженої нерозібраної. Це на 20,8% більше аналогічного періоду минулого року", - зазначили в агентстві.

Зростання виробництва рибної продукції спостерігалося також за такими товарними позиціями:

  • філе рибне та м'ясо риби інше (перероблене або не перероблене на фарш), свіжі чи охолоджені – 1 493 тонни (+12,4% до січня-липня 2018 року);
  • філе рибне в'ялене, солоне чи у розсолі (крім копченого) – 693 тонни (+50,7%);
  • оселедці солоні – 1 840 тонн (+0,3%);
  • продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 632 тонни (+15,4%);
  • готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) – 7 897 тонн (+23,4%);
  • лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (включаючи філе лосося; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 309 тонн (+12,4%).

Окрім того, протягом семи місяців 2019 року в Україні вироблено:

  • риба сушена і в’ялена – 2 190 тонн;
  • риба солона (крім оселедців) – 943 тонни;
  • риба копчена (включаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося та оселедців, а також, крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 2 226 тонн;
  • продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 7 572 тонни;
  • готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) – 1 212 тонн;
  • м'ясо риби (перероблене або не перероблене на фарш; крім філе), заморожене – 88 тонн;
  • ікра інших риб – 1 514 тонн.

Нагадаємо, за шість місяців 2019 року експортовано 217 тонн української мороженої риби на майже 573 тис. дол.

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