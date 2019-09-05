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Украина нарастила производство соленой сельди

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Производство замороженной морской рыбы в Украине за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти 21% - до 5,95 тыс. тонн, также стали больше производить соленой сельди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.

"По итогам января-июля 2019 года в Украине произведено 5952 тонны рыбы морской замороженной неразобранной. Это на 20,8% больше аналогичного периода прошлого года", - отметили в агентстве.

Рост производства рыбной продукции наблюдалось также по следующим товарным позициям:

  • филе рыбное и мясо рыбы прочее (переработанное либо не переработанное на фарш), свежие или охлажденные - 1493 тонны (+12,4% к январю-июлю 2018 года);
  • филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле (кроме копченого) - 693 тонны (+50,7%);
  • сельди соленой - 1840 тонн (+0,3%);
  • продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1632 тонны (+15,4%);
  • готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы) - 7897 тонн (+23,4%);
  • лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе лосося, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 309 тонн (+12,4%).

Кроме того, в течение семи месяцев 2019 года в Украине произведено:

  • рыба сушеная и вяленая - 2190 тонн;
  • рыба соленая (кроме сельди) - 943 тонны;
  • рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося и сельди, а также, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) - 2226 тонн;
  • продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 7572 тонны;
  • готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) - 1212 тонн;
  • мясо рыбы (переработанное либо не переработанное в фарш, кроме филе), замороженное - 88 тонн;
  • икра других рыб - 1514 тонн.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года экспортировано 217 тонн украинской мороженой рыбы на почти 573 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

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