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За 10 месяцев в Украине ботулизмом заболели 79 человек: как уберечься

За 10 месяцев в Украине ботулизмом заболели 79 человек: как уберечься

Киев • УНН

 • 1120963 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. За десять месяцев 2022 года в Украине зарегистрировали 71 вспышку ботулизма, в результате которых заболели 79 человек, из них два ребенка. Четыре случая стали летальными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Центром общественного здоровья.

Детали

Почти 60% людей, заболевших ботулизмом, — мужчины. Преимущественно болели люди в возрасте 18–59 лет (75%). Более половины больных (53%) заболели из-за употребления консервированных продуктов.

В целом к недугу приводило употребление следующих продуктов:

  • консервов мясных и из других мясных продуктов — 32;
  • других мясных изделий —2;
  • рыбы пресноводной вяленой и соленой — 30;
  • рыбы морской вяленой, копченой и соленой — 3;
  • консервов рыбных или из морепродуктов —4;
  • других рыбных изделий, морепродуктов —2;
  • консервов грибных —3;
  • консервов овощных — 3.

Больше всего случаев ботулизма зарегистрировали в Ровенской области — 8 случаев, в Житомирской, Волынской и Винницкой — по 6 случаев, во Львовской, Черниговской областях и Киев — по 5 случаев.

"К сожалению, из-за войны многие из нас оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. Однако призываем с осторожностью употреблять зимнюю заготовку и консервы", - добавили в Центре. 

В ЦОС дали советы, как обезопасить себя и близких

Чтобы уберечься от ботулизма:

  • Не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся больше года.
  • Не покупайте консервы и другие продукты домашнего производства из рук на улицах и стихийных рынках.
  • Избегайте потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбе.
  • Не употребляйте продукты, если вы сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их хранили и/или транспортировали должным образом.

    • Также не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск пищевых отравлений:

    • раздутые банки;
    • банки со вздутыми крышками;
    • банки, из которых что-то вытекает;
    • неплотно закрытые банки;
    • банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.

    Первые симптомы заболевания могут возникнуть уже через 2 часа после употребления зараженной пищи. Но чаще всего они появляются через 12–24 часа. Бывают случаи, когда они возникают и значительно позже, например, на четвертые сутки.

    Симптомы ботулизма:

    • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
    • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
    • нарушение близкого зрения — вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
    • сильно выраженная сухость во рту;
    • трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
    • головокружение;
    • поражение мышц шеи и конечностей.

    В тяжелых случаях человека беспокоит чувство нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Развивается дыхательная недостаточность.

    При первых проявлениях соответствующих симптомов — немедленно вызовите скорую. Также рекомендуем промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.

    Украинские Национальные Новости

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