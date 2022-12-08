За 10 месяцев в Украине ботулизмом заболели 79 человек: как уберечься

Детали

Почти 60% людей, заболевших ботулизмом, — мужчины. Преимущественно болели люди в возрасте 18–59 лет (75%). Более половины больных (53%) заболели из-за употребления консервированных продуктов.

В целом к недугу приводило употребление следующих продуктов:



консервов мясных и из других мясных продуктов — 32;



других мясных изделий —2;



рыбы пресноводной вяленой и соленой — 30;



рыбы морской вяленой, копченой и соленой — 3;



консервов рыбных или из морепродуктов —4;



других рыбных изделий, морепродуктов —2;



консервов грибных —3;



консервов овощных — 3.



Больше всего случаев ботулизма зарегистрировали в Ровенской области — 8 случаев, в Житомирской, Волынской и Винницкой — по 6 случаев, во Львовской, Черниговской областях и Киев — по 5 случаев.

"К сожалению, из-за войны многие из нас оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. Однако призываем с осторожностью употреблять зимнюю заготовку и консервы", - добавили в Центре.

В ЦОС дали советы, как обезопасить себя и близких

Чтобы уберечься от ботулизма:

Не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся больше года.

Не покупайте консервы и другие продукты домашнего производства из рук на улицах и стихийных рынках.

Избегайте потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбе.

Не употребляйте продукты, если вы сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их хранили и/или транспортировали должным образом.

Также не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск пищевых отравлений:



раздутые банки;



банки со вздутыми крышками;



банки, из которых что-то вытекает;



неплотно закрытые банки;



банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.



Первые симптомы заболевания могут возникнуть уже через 2 часа после употребления зараженной пищи. Но чаще всего они появляются через 12–24 часа. Бывают случаи, когда они возникают и значительно позже, например, на четвертые сутки.

Симптомы ботулизма:



кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);



повышенная утомляемость, мышечная слабость;



нарушение близкого зрения — вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;



сильно выраженная сухость во рту;



трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);



головокружение;



поражение мышц шеи и конечностей.



В тяжелых случаях человека беспокоит чувство нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Развивается дыхательная недостаточность.

При первых проявлениях соответствующих симптомов — немедленно вызовите скорую. Также рекомендуем промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.