За 10 месяцев в Украине ботулизмом заболели 79 человек: как уберечься
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За десять месяцев 2022 года в Украине зарегистрировали 71 вспышку ботулизма, в результате которых заболели 79 человек, из них два ребенка. Четыре случая стали летальными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Центром общественного здоровья.
Детали
Почти 60% людей, заболевших ботулизмом, — мужчины. Преимущественно болели люди в возрасте 18–59 лет (75%). Более половины больных (53%) заболели из-за употребления консервированных продуктов.
В целом к недугу приводило употребление следующих продуктов:
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- консервов мясных и из других мясных продуктов — 32;
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- других мясных изделий —2;
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- рыбы пресноводной вяленой и соленой — 30;
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- рыбы морской вяленой, копченой и соленой — 3;
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- консервов рыбных или из морепродуктов —4;
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- других рыбных изделий, морепродуктов —2;
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- консервов грибных —3;
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- консервов овощных — 3.
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Больше всего случаев ботулизма зарегистрировали в Ровенской области — 8 случаев, в Житомирской, Волынской и Винницкой — по 6 случаев, во Львовской, Черниговской областях и Киев — по 5 случаев.
"К сожалению, из-за войны многие из нас оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. Однако призываем с осторожностью употреблять зимнюю заготовку и консервы", - добавили в Центре.
В ЦОС дали советы, как обезопасить себя и близких
Чтобы уберечься от ботулизма:
Также не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск пищевых отравлений:
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- раздутые банки;
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- банки со вздутыми крышками;
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- банки, из которых что-то вытекает;
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- неплотно закрытые банки;
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- банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.
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Первые симптомы заболевания могут возникнуть уже через 2 часа после употребления зараженной пищи. Но чаще всего они появляются через 12–24 часа. Бывают случаи, когда они возникают и значительно позже, например, на четвертые сутки.
Симптомы ботулизма:
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- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
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- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
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- нарушение близкого зрения — вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
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- сильно выраженная сухость во рту;
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- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
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- головокружение;
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- поражение мышц шеи и конечностей.
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В тяжелых случаях человека беспокоит чувство нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке. Развивается дыхательная недостаточность.
При первых проявлениях соответствующих симптомов — немедленно вызовите скорую. Также рекомендуем промыть желудок подсоленной водой и сделать очистительную клизму теплой кипяченой водой.