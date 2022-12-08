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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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За 10 місяців в Україні на ботулізм захворіло 79 людей: як вберегтися

За 10 місяців в Україні на ботулізм захворіло 79 людей: як вберегтися

Київ • УНН

 • 1120963 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. За десять місяців 2022 року в Україні зареєстрували 71 осередок ботулізму, унаслідок яких захворіли 79 людей, з них дві дитини. Чотири випадки стали летальними. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Центром громадського здоров’я.

Деталі

Майже 60% людей, які захворіли на ботулізм, — чоловіки. Переважно хворіли люди віком 18–59 років (75%). Більше половини хворих (53%) захворіли через вживання консервованих продуктів.

Загалом до недуги призводило вживання таких продуктів:

  • консерва м’ясна та з інших м’ясних продуктів — 32;
  • інші м’ясні вироби — 2;
  • риба прісноводна в’ялена та солена — 30;
  • риба морська в’ялена, копчена та солена — 3;
  • консерва рибна чи з морепродуктів — 4;
  • інші рибні вироби, морепродукти — 2;
  • консерва грибна — 3;
  • консерва овочева — 3.

Найбільше випадків ботулізму зареєстрували в Рівненській області — 8 випадків, у Житомирській, Волинській та Вінницькій — по 6 випадків, у Львівській, Чернігівській областях та м. Київ — по 5 випадків.

"На жаль, через війну багато з нас опинилися в умовах, коли доступу до свіжої і якісної їжі немає. Проте закликаємо з обережністю вживати зимову заготівлю та консерви", - додали у Центрі. 

У ЦГЗ дали поради, як убезпечити себе та близьких

Щоби вберегтися від ботулізму:

  • Не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігалися більше року.
  • Не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях та стихійних ринках.
  • Уникайте споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби.
  • Не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь у їх якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином.

    • Також не вживайте їжу з ємностей, які можуть нести ризик харчових отруєнь:

    •  роздуті банки;
    • банки зі здутими кришками;
    • банки, з яких щось витікає;
    • нещільно закриті банки;
    • банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.

    Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже через 2 години після споживання зараженої їжі. Але найчастіше вони з’являються через 12–24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше — наприклад, на четверту добу.

    Симптоми ботулізму:

    • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
    • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
    • порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
    • сильно виражена сухість у роті;
    • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
    • запаморочення;
    • ураження м’язів шиї та кінцівок.

    У тяжких випадках людину турбує відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці. Розвивається дихальна недостатність.
    При перших проявах відповідних симптомів — негайно викличте швидку. Також радимо промити шлунок підсоленою водою та зробити очисну клізму теплою кип’яченою водою.

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