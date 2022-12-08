За 10 місяців в Україні на ботулізм захворіло 79 людей: як вберегтися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За десять місяців 2022 року в Україні зареєстрували 71 осередок ботулізму, унаслідок яких захворіли 79 людей, з них дві дитини. Чотири випадки стали летальними. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Центром громадського здоров’я.
Деталі
Майже 60% людей, які захворіли на ботулізм, — чоловіки. Переважно хворіли люди віком 18–59 років (75%). Більше половини хворих (53%) захворіли через вживання консервованих продуктів.
Загалом до недуги призводило вживання таких продуктів:
-
- консерва м’ясна та з інших м’ясних продуктів — 32;
-
- інші м’ясні вироби — 2;
-
- риба прісноводна в’ялена та солена — 30;
-
- риба морська в’ялена, копчена та солена — 3;
-
- консерва рибна чи з морепродуктів — 4;
-
- інші рибні вироби, морепродукти — 2;
-
- консерва грибна — 3;
-
- консерва овочева — 3.
-
Найбільше випадків ботулізму зареєстрували в Рівненській області — 8 випадків, у Житомирській, Волинській та Вінницькій — по 6 випадків, у Львівській, Чернігівській областях та м. Київ — по 5 випадків.
"На жаль, через війну багато з нас опинилися в умовах, коли доступу до свіжої і якісної їжі немає. Проте закликаємо з обережністю вживати зимову заготівлю та консерви", - додали у Центрі.
У ЦГЗ дали поради, як убезпечити себе та близьких
Щоби вберегтися від ботулізму:
Також не вживайте їжу з ємностей, які можуть нести ризик харчових отруєнь:
-
- роздуті банки;
-
- банки зі здутими кришками;
-
- банки, з яких щось витікає;
-
- нещільно закриті банки;
-
- банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.
-
Перші симптоми захворювання можуть виникнути вже через 2 години після споживання зараженої їжі. Але найчастіше вони з’являються через 12–24 години. Бувають випадки, коли вони виникають і значно пізніше — наприклад, на четверту добу.
Симптоми ботулізму:
-
- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
-
- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
-
- порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
-
- сильно виражена сухість у роті;
-
- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
-
- запаморочення;
-
- ураження м’язів шиї та кінцівок.
-
У тяжких випадках людину турбує відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці. Розвивається дихальна недостатність.
При перших проявах відповідних симптомів — негайно викличте швидку. Також радимо промити шлунок підсоленою водою та зробити очисну клізму теплою кип’яченою водою.