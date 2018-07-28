С военного вертолета США в Японии выпало окно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Окно выпало с американского военного вертолета в пятницу на базе США к юго-западу от Токио, никто не пострадал. Об этом со ссылкой на министра обороны Японии Ицунори Онодэру сообщает Japan Today, передает УНН.
"Никто не пострадал, и это случай, который произошел на военной базе США, но падение окна - серьезная проблема", - сказал Онодэра.
Окно упало на помещение на авиабазе США Ацуги около 11:50 по местному времени.
Со слов министра, японские военные, которые совместно используют базу Ацуги с военными США, заметили, что с вертолета упала деталь вскоре после взлета. Военные США признали, что это было окно, сказал он.
Министерство обороны призвало вооруженные силы США в Японии предоставить больше информации о том, что произошло, и принять меры для предотвращения подобных инцидентов.
Инцидент на авиабазе США Ацуги в японской префектуре Канагава последовал за аналогичным инцидентом в декабре прошлого года, когда окно военного вертолета США упало на площадку начальной школы в префектуре Окинава.
Напомним, истребитель ВВС США разбился на Окинаве.