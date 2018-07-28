З військового вертольота США у Японії випало вікно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Вікно випало з американського військового вертольота в п'ятницю на базі США на північний захід від Токіо, ніхто не постраждав. Про це з посиланням на міністра оборони Японії Іцунорі Онодеру повідомляє Japan Today, передає УНН.
"Ніхто не постраждав, і це випадок, який стався на військовій базі США, але падіння вікна - серйозна проблема", - сказав Онодера.
Вікно впало на приміщення на авіабазі США Ацугі близько 11:50 за місцевим часом.
За словами міністра, японські військові, які спільно використовують базу Ацугі з військовими США, помітили, що з вертольота впала деталь невдовзі після зльоту. Військові США визнали, що це було вікно, сказав він.
Міністерство оборони закликало збройні сили США в Японії надати більше інформації про те, що сталося, і вжити заходів для запобігання подібним інцидентам.
Інцидент на авіабазі США Ацугі в японській префектурі Канагава послідував за аналогічним інцидентом в грудні минулого року, коли вікно військового вертольота США впало на майданчик початкової школи в префектурі Окінава.
Нагадаємо, винищувач ВПС США розбився на Окінаві.