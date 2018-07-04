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С украинского экс-чемпиона мира по шашкам сняли дисквалификацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) оправдал украинского экс-чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева, который был незаконно дисквалифицирован Международной федерацией шашек (IDF), правление которой находится в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Отмечено, что Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинского спортсмена считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 по 15 декабря 2019-му полностью аннулирована.

Кроме того, Международная федерация шашек обязана выплатить Аникеев 5 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет расходы за ход судебного процесса в CAS. Вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит.

По мнению Жданова дело Аникеева имела политическую подоплеку.

“Мы чем могли помогали Юрию бороться с российским спортивным терроризмом, поднимали этот вопрос в СМИ, боролись за его право участия в Чемпионате Европы в Грузии, помогли найти профессионального спортивного юриста Антона Сотира, объявляли и участвовали в общественном сборе средств на иск. Суд, на мой взгляд, фактически, признал политически мотивированный характер отстранения Юрия от международных соревнований — за украинский патриотизм. Но против международного спортивного права и права человека, как такового, даже русский спортивная мафия — бессильна, если говорить с ним на языке силы юридических аргументов”, — говорится в записи министра.

Напомним, что Аникеева дисквалифицировали еще в 2016 году.

Украинские Национальные Новости

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