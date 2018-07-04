З українського екс-чемпіона світу з шашок зняли дискваліфікацію

Зазначено, що Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українського спортсмена вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована.

Окрім того, Міжнародна федерація шашок зобов’язана виплатити Анікєєву 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе витрати за хід судового процесу в CAS. Вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає.

На думку Жданова справа Анікєєва мала політичне підґрунтя.

“Ми чим могли допомагали Юрію боротися з російським спортивним тероризмом, піднімали це питання в ЗМІ, боролися за його право участі в Чемпіонаті Європи у Грузії, допомогли знайти фахового спортивного юриста Антона Сотіра, оголошували та брали участь у громадському зборі коштів на позов. Суд, як на мене, фактично, визнав політично-вмотивований характер відсторонення Юрія від міжнародних змагань — за український патріотизм. Але проти міжнародного спортивного права і права людини, як такого, навіть російська спортивна мафія — безсила, якщо розмовляти з нею мовою сили юридичних аргументів”, — сказано у записі міністра.

Нагадаємо, що Анікєєва дискваліфікували ще в 2016-му році.