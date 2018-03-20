Из Украины во второй раз за полгода выдворили "вора в законе" по прозвищу "Профессор"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Столичная полиция второй раз за последние полгода задержала и выдворила из Украины 26-летнего грузинского "вора в законе" по прозвищу "Профессор". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в городе Киеве, передает УНН.
"Оперативным путем мы установили, что во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом "Профессора" больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечением к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
В сентябре 2017 года уроженца Грузии, "коронованного" в воры в 2013 году, уже задерживали работники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию, где он постоянно проживает. А в конце года он нарушил решение о запрете въезда на территорию нашего государства и под другой фамилией незаконно пересек границу.
Поэтому правоохранители второй раз сопровождали "Профессора" к самолету, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете его въезда на территорию Украины сроком на три года.
Напомним, в Харьковской области задержали кандидата в "воры в законе", известного как Вадим "Изот", который обворовывал элитные автомобили на парковке возле источника "Саржин Яр" и запрещал другим там воровать, даже пригрозив настоятелю церкви, который сделал ему замечание, сжечь храм.