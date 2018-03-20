З України вдруге за півроку видворили "злодія в законі" на прізвисько "Професор"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Столична поліція вдруге за останні півроку затримала та видворила з України 26-річного грузинського “злодія в законі” на прізвисько “Професор”. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у місті Києві, передає УНН.
“Оперативним шляхом ми встановили, що під час перебування на території України "злодій у законі" організовував так звані "сходки" для перерозподілу сфер впливу у кримінальному світі. При цьому "Професора" найбільше цікавили групи крадіїв автомобілів та особи, які займалися крадіжками з транспортних засобів на території Києва та Кропивницького. Також він приділяв увагу залученню до незаконної діяльності молоді”, — повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
У вересні 2017 року уродженця Грузії, “коронованого” у злодії у 2013 році, уже затримували працівники столичного карного розшуку і примусово видворили у Туреччину, де він постійно проживає. А наприкінці року він порушив рішення щодо заборони в’їзду на територію нашої держави і під іншим прізвищем незаконно перетнув кордон.
Тож правоохоронці вдруге супроводили “Професора” до літака, яким він попрямував до Стамбула. Зараз вирішується питання щодо заборони його в’їзду на територію України строком на три роки.
Нагадаємо, на Харківщині затримали кандидата у “злодії в законі”, відомого як Вадим “Ізот”, який обкрадав елітні автомобілі на паркувальному майданчику біля джерела “Саржин Яр” і забороняв іншим там красти, навіть погрозивши настоятелю церкви, який зробив йому зауваження, спалити храм.