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Из Украины пытались вывезти детали к оружию

Из Украины пытались вывезти детали к оружию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. На Закарпатье в пункте пропуска "Тиса" пограничники обнаружили мужчину, который пытался вывести с территории Украины составные части к оружию. Об этом сообщает пресс-центр ГНСУ, передает УНН.

Как отмечается, при осмотре автомобиля Асura украинской регистрации, который направлялся на выезд из Украины, у пограничников возникли подозрения относительно возможного использования его в целях противоправной деятельности.

Поэтому транспортное средство решили вывести из общего потока и проверить тщательнее. К осмотру привлекли служебного пса, который сработал на багажное отделение. Во время проверки багажника правоохранители обнаружили в нем составляющие к оружию: устройство для подзарядки патронов 9 мм UpLULA, четыре магазина Tactical Sports, магазин PMAG 30, а также предметы для чистки оружия, пружины для спусковых крючков, пружины на предохранитель, части ударного спускового механизма, составные части в магазин, целики, буйки, курки и т.д.

О данном факте пограничники сообщили сотрудникам Ужгородской полиции, которым после соответствующих процессуальных мер передали обнаружены составляющие к оружию.

Напомним, в Ужгороде задержали мужчину, который на улице продавал гранатомет.

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