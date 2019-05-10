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З України намагались вивезти деталі до зброї

З України намагались вивезти деталі до зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. На Закарпатті у пункті пропуску "Тиса" прикордонники виявили чоловіка, який намагався вивезти з території України складові частини до зброї. Про це повідомляє прес-центр ДПСУ, передає УНН.

Як зазначається, під час огляду автомобіля Асura української реєстрації, що прямував на виїзд з України, у прикордонників виникли підозри щодо можливого використання його з метою протиправної діяльності.

Тому транспортний засіб вирішили вивести з загального потоку та перевірити ретельніше. До огляду залучили службового собаку, який спрацював на багажне відділення. Під час перевірки багажника правоохоронці виявили у ньому складові до зброї: пристрій для заряджання патронів 9 мм UpLULA, чотири магазини Tactical Sports, магазин PMAG 30, а також предмети для чистки зброї, пружини для спускових гачків, пружини на запобіжник, частини ударного спускового механізму, складові частини до магазина, цілики, буйки, курки тощо.

Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Ужгородської поліції, яким після відповідних процесуальних заходів передали виявлені складові до зброї.

Нагадаємо, в Ужгороді затримали чоловіка, який на вулиці продавав гранатомет.

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