Из Украины в Узбекистан экстрадируют мошенника
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины в максимально короткий срок приняла решение о выдаче разыскиваемого лица Республике Узбекистан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
"По результатам успешного сотрудничества правоохранительных органов Украины, Генеральная прокуратура Украины в максимально короткий срок (10 дней) приняла решение о выдаче (экстрадиции) разыскиваемого лица в Республику Узбекистан", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что лицо находилось в международном розыске за совершение тяжкого преступления, а именно завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество).
Причиненные убытки от преступных действий указанного лица составляют 56 тыс долларов США, что эквивалентно около 1,5 млн грн.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила процедуру экстрадиции гражданина Литовской Республики в США за причастность этого лица к киберпреступной деятельности.