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З України до Узбекистану екстрадують шахрая

З України до Узбекистану екстрадують шахрая

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України у максимально короткий строк прийняла рішення про видачу розшукуваної особи Республіці Узбекистан. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГПУ.

"За результатами успішної співпраці правоохоронних органів України, Генеральна прокуратура України у максимально короткий строк (10 днів) прийняла рішення про видачу (екстрадицію) розшукуваної особи до Республіки Узбекистан", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначили, що особа перебувала у міжнародному розшуку за вчинення тяжкого злочину, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Заподіяні збитки від злочинних дій вказаної особи складають 56 тис доларів США, що еквівалентно близько 1,5 млн грн.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України завершила процедуру екстрадиції громадянина Литовської Республіки до США за причетність цієї особи до кіберзлочинної діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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