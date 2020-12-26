Из Украины в РФ пытались нелегально переправить почти три сотни книг о Гарри Поттере

Как сообщили в пресс-службе, военнослужащие отдела "Веселое" Харьковского отряда не допустили незаконного перемещения художественной литературы и запчастей к тракторам в РФ.

Пограничный наряд недалеко от населенного пункта Борисовка остановил для проверки "ВАЗ-2121".

"В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной технике. Правоохранители установили, что мужчины проживают в Харькове и за денежное вознаграждение согласились незаконно переместить с территории Украины на территорию России 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракотрам", - говорится в сообщении.

По словам мужчин, за эту сделку им пообещали заплатить по 200 долларов США.

На украинцев составлены административные материли за попытку незаконного пересечения границы, решения по которым вынесет суд.

Книги, предварительно оценены в 80 тыс. грн и запчасти будут переданы в компетентные правоохранительные органы.

А на участке отдела "Дергачи" пограничники Харьковского отряда помешали перемещению из России в Украину партии табака в кальяна. Пограничный наряд обнаружил следы подъезда к государственной границе транспортного средства. Во время проверки местности правоохранители нашли неподалеку 16 коробок со смесью для кальяна.

В настоящее время продолжаются мероприятия по поиску причастных к противоправной деятельности лиц.

Напомним, контрабанду сигарет везли из Украины в женских чулках.