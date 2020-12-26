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З України до РФ намагались нелегально переправити майже три сотні книг про Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 19604 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Двоє українців намагались нелегально переправити до РФ книги про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

З України до РФ намагались нелегально переправити майже три сотні книг про Гаррі Поттера

Як повідомили у пресслужбі, військовослужбовці відділу “Веселе” Харківського загону не допустили незаконного переміщення художньої літератури та запчастин до тракторів в РФ.

Прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка зупинив для перевірки “ВАЗ-2121”.

"В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг та 3 турбіни до тракторної техніки. Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодились незаконно перемістити з території України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракотрів", - йдеться у повідомленні.

Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів США.

На українців складено адміністративні матеріли за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

Книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн та запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.

А на ділянці відділу “Дергачі” прикордонники Харківського загону завадили переміщенню з Росії в Україну партії тютюну до кальяну. Прикордонний наряд виявив сліди під’їзду до державного кордону транспортного засобу. Під час перевірки місцевості правоохоронці знайшли неподалік 16 коробок з сумішшю для кальяну.

На даний час тривають заходи з пошуку причетних до протиправної діяльності осіб.

Нагадаємо, контрабанду сигарет везли з України у жіночих панчохах.

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