З України до РФ намагались нелегально переправити майже три сотні книг про Гаррі Поттера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Двоє українців намагались нелегально переправити до РФ книги про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Як повідомили у пресслужбі, військовослужбовці відділу “Веселе” Харківського загону не допустили незаконного переміщення художньої літератури та запчастин до тракторів в РФ.
Прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка зупинив для перевірки “ВАЗ-2121”.
"В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг та 3 турбіни до тракторної техніки. Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодились незаконно перемістити з території України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракотрів", - йдеться у повідомленні.
Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів США.
На українців складено адміністративні матеріли за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.
Книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн та запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.
А на ділянці відділу “Дергачі” прикордонники Харківського загону завадили переміщенню з Росії в Україну партії тютюну до кальяну. Прикордонний наряд виявив сліди під’їзду до державного кордону транспортного засобу. Під час перевірки місцевості правоохоронці знайшли неподалік 16 коробок з сумішшю для кальяну.
На даний час тривають заходи з пошуку причетних до протиправної діяльності осіб.
Нагадаємо, контрабанду сигарет везли з України у жіночих панчохах.