Из Украины в Польшу поездом эвакуировали студентов 26 стран мира

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"В пункте пропуска "Мостиска железнодорожная" пограничники отдела "Шегини" Львовского отряда оформили поезд Львов-Перемышль, которым выезжали из страны 768 иностранцев", - говорится в сообщении.

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7 марта вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что почти две с половиной тысячи иностранных студентов остались на территории Украины с началом войны. По ее данным, на оккупированных территориях находятся студенты из Турции, Индии, Пакистана, стран Африки, Сингапура.