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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 3075 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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З України до Польщі потягом евакуювали студентів 26 країн світу

З України до Польщі потягом евакуювали студентів 26 країн світу

Київ • УНН

 • 49735 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що з України до Польщі потягом евакуювали студентів 26 країн світу, передає УНН.

Цитата

"У пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили потяг Львів-Перемишль, яким виїзджали з країни 768 іноземців", - йдеться в повідомленні.

Додамо

7 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що майже дві з половиною тисячі іноземних студентів залишилися на території України з початком війни. За її даними, на окупованих територіях перебувають студенти з Туреччини, Індії, Пакистану, країн Африки, Сінгапуру.

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