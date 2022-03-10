З України до Польщі потягом евакуювали студентів 26 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що з України до Польщі потягом евакуювали студентів 26 країн світу, передає УНН.
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"У пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили потяг Львів-Перемишль, яким виїзджали з країни 768 іноземців", - йдеться в повідомленні.
Додамо
7 березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що майже дві з половиною тисячі іноземних студентів залишилися на території України з початком війни. За її даними, на окупованих територіях перебувають студенти з Туреччини, Індії, Пакистану, країн Африки, Сінгапуру.