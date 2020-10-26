С ТИК в Виннице хотели выгнать наблюдателя, вызывали полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Наблюдателя ОПОРЫ пытались выгнать с Винницкой городской ТИК, на место происшествия вызывали полицейских. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"В зале заседаний Винницкой ТИК и в коридоре находятся наблюдатели ОПОРЫ, которые ведут наблюдение. Один из членов комиссии заявила о том, что на ТИК может присутствовать только один наблюдатель и заявляет, что другой должен покинуть помещение", - заявили в ОПОРЕ.
Отмечается, что полицейский, который находится на ТМК, отказался помочь разрешить ситуацию.
Так, наблюдатели ОПОРЫ вызвали полицию, позвонив на 102. После визита правоохранителей представитель ОПОРЫ продолжил наблюдение.
Напомним, что наблюдатели сообщили о перспективах второго тура мэрских выборов в крупнейших общинах.