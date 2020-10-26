З ТВК у Вінниці хотіли вигнати спостерігача, викликали поліцію

“У залі засідань Вінницької ТВК та у коридорі знаходяться спостерігачі ОПОРИ, які ведуть спостереження. Один із членів комісії заявила про те, що на ТВК може бути присутнім лише один спостерігач і заявляє, що інший має залишити приміщення”, - заявили в ОПОРІ.

Зазначається, що поліцейський, який знаходиться на ТВК, відмовився допомогти вирішити ситуацію.

Утім, спостерігачі ОПОРИ викликали поліцію, зателефонувавши на 102. Після візиту правоохоронців представник ОПОРИ продовжив спостереження.

Нагадаємо, що спостерігачі повідомили про перспективи другого туру мерських виборів у найбільших громадах.



