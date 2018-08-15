С Центрального вокзала до Жулян пустят троллейбус

“Для удобства наших пассажиров мы инициировали изменение маршрута троллейбуса № 9, который курсирует из аэропорта ”Киев“ в центр столицы. Благодаря этому пассажиры, путешествующие двумя видами транспорта, самолетом и железной дорогой, смогут удобно добраться до Южного железнодорожного вокзала прямым троллейбусом, тем самым сэкономить свое время и средства”, - прокомментировал директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок ОАО "Укрзализныця“ Александр Красноштан.

Теперь с 18 августа киевляне и гости столицы смогут добраться до Южного железнодорожного вокзала в Киеве троллейбусом № 9, курсирующим по маршруту аэропорт “Киев” — площадь Льва Толстого. По инициативе "Укрзализныци" и с целью организации удобного трансфера пассажиров городской троллейбус № 9 будет делать остановку на Южном железнодорожном вокзале, а маршрут троллейбуса будет продлен до станции метро “Дворец спорта”.

До конца этого года “Укрзализныця” также введет прямое железнодорожное сообщение между Киевом и главными воздушными воротами Украины — международным аэропортом “Борисполь”. Сейчас идет масштабное строительство скоростной железнодорожной линии, которая соединит аэропорт “Борисполь” и вокзал.

Ранее киевляне предложили сделать кольцевую линию метро.