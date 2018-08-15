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З Центрального вокзалу до Жулян пустять тролейбус

Київ • УНН

 • 19151 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. З ініціативи "Укрзалізниці" в Києві запроваджується пряме тролейбусне сполучення між аеропортом “Київ” та Південним залізничним вокзалом. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.

З Центрального вокзалу до Жулян пустять тролейбус

“Для зручності наших пасажирів ми ініціювали зміну маршруту тролейбусу № 9, який курсує з аеропорту „Київ“ у центр столиці. Завдяки цьому пасажири, які подорожують двома видами транспорту, літаком і залізницею, матимуть змогу зручно дістатися до Південного залізничного вокзалу прямим тролейбусом, тим самим заощадити свій час та кошти”, — прокоментував директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень ПАТ “Укрзалізниця” Олександр Красноштан.

Тепер з 18 серпня кияни та гості столиці зможуть дістатися до Південного залізничного вокзалу в Києві тролейбусом № 9, що курсує за маршрутом аеропорт “Київ” — площа Льва Толстого. З ініціативи "Укрзалізниці" та з метою організації зручного трансферу пасажирів міський тролейбус № 9 робитиме зупинку на Південному залізничному вокзалі, а маршрут тролейбуса буде продовжено до станції метро “Палац спорту”.

До кінця цього року “Укрзалізниця” також запровадить пряме залізничне сполучення між Києвом та головними повітряними воротами України — міжнародним аеропортом “Бориспіль”. Наразі триває масштабне будівництво швидкісної залізничної лінії, що з’єднає аеропорт “Бориспіль” і вокзал.

Раніше кияни запропонували зробити кільцеву лінію метро.

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