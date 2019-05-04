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Из торгового центра Харькова эвакуировали более тысячи граждан

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Полиция проверила торговый центр в Харькове и не нашла взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, в ходе проверки торгового цента специалисты взрывотехнической службы осмотрели 10000 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1267 граждан.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Кроме того, по данным полиции, в этот же день в полицию поступило сообщение о заминировании гостиницы на проспекте Гагарина. В отеле правоохранители осмотрели 3000 кв.метров помещений и 32600 кв. метров прилегающей теритоии.

Там правоохранители тоже не обнаружили никаких взрывных устройств или опасных веществ.

Сейчас решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.

Напомним, информация о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев Труда поступила в полицию сегодня, 4 мая.

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