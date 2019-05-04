Из торгового центра Харькова эвакуировали более тысячи граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Полиция проверила торговый центр в Харькове и не нашла взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, в ходе проверки торгового цента специалисты взрывотехнической службы осмотрели 10000 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1267 граждан.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Кроме того, по данным полиции, в этот же день в полицию поступило сообщение о заминировании гостиницы на проспекте Гагарина. В отеле правоохранители осмотрели 3000 кв.метров помещений и 32600 кв. метров прилегающей теритоии.
Там правоохранители тоже не обнаружили никаких взрывных устройств или опасных веществ.
Сейчас решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.
Напомним, информация о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев Труда поступила в полицию сегодня, 4 мая.