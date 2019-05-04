З торговельного центру Харкова евакуювали більше тисячі громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Поліція перевірила торговельний центр у Харкові і не знайшла вибухівку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Так, у ході перевірки торговельного центу фахівці вибухотехнічної служби оглянули 10000 кв. метрів приміщень та 1000 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 1267 громадян.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.
Крім того, за даними поліції, цього ж дня до поліції надійшло повідомлення про замінування готелю на проспекті Гагаріна. У готелі правоохоронці оглянули 3000 кв.метрів приміщень та 32600 кв. метрів прилеглої теритоії.
Там правоохоронці теж не виявили жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, інформація про закладення вибухівки в торговельному центрі на вулиці Героїв Праці надійшла до поліції сьогодні, 4 травня.