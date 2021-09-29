Из Сербии эвакуировали сотрудника ЦРУ с "гаванским синдромом" - WSJ

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“Инцидент на Балканах, о котором ранее не сообщалось, является последним из того, что официальные лица описывают как постоянное расширение числа нападений на американских разведчиков и дипломатов, находящихся за рубежом, неизвестными лицами, которые используют, как подозревают чиновники и ученые, некий источник направленной энергии”, — говорится в сообщении газеты.

Детали

Власти США считают, что инцидент на Балканах свидетельствует о том, что на американских служащих, работающих за рубежом, осуществляется все больше атак, пишет газета. Профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано заявил изданию, что за последние 60-90 дней было зафиксировано несколько аналогичных случаев в США и за рубежом.

По словам американских чиновников, случаи “гаванского синдрома”, которые могут вызвать головокружение, потерю памяти и другие проблемы со здоровьем, “разочаровали” власти США и “подорвали моральный дух” сотрудников Госдепартамента и ЦРУ. Собеседники издания утверждают, что некоторые дипломаты и разведчики неохотно соглашаются на зарубежные командировки.

Представитель Госдепа заявил изданию, что ведомство расследует сообщения о возможных проблемах со здоровьем у американских служащих и делает все, чтобы пострадавшие сотрудники получали необходимую помощь и поддержку. В ЦРУ сообщили, что агентство стремится защитить своих сотрудников.