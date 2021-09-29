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Из Сербии эвакуировали сотрудника ЦРУ с "гаванским синдромом" - WSJ

Из Сербии эвакуировали сотрудника ЦРУ с "гаванским синдромом" - WSJ

Киев  •  УНН

 • 19420 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. ЦРУ вывезло из Сербии сотрудника разведки, у которого обнаружили симптомы "гаванского синдрома", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, передает УНН.

Цитата

“Инцидент на Балканах, о котором ранее не сообщалось, является последним из того, что официальные лица описывают как постоянное расширение числа нападений на американских разведчиков и дипломатов, находящихся за рубежом, неизвестными лицами, которые используют, как подозревают чиновники и ученые, некий источник направленной энергии”, — говорится в сообщении газеты.

Детали

Власти США считают, что инцидент на Балканах свидетельствует о том, что на американских служащих, работающих за рубежом, осуществляется все больше атак, пишет газета. Профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано заявил изданию, что за последние 60-90 дней было зафиксировано несколько аналогичных случаев в США и за рубежом.

По словам американских чиновников, случаи “гаванского синдрома”, которые могут вызвать головокружение, потерю памяти и другие проблемы со здоровьем, “разочаровали” власти США и “подорвали моральный дух” сотрудников Госдепартамента и ЦРУ. Собеседники издания утверждают, что некоторые дипломаты и разведчики неохотно соглашаются на зарубежные командировки.

Представитель Госдепа заявил изданию, что ведомство расследует сообщения о возможных проблемах со здоровьем у американских служащих и делает все, чтобы пострадавшие сотрудники получали необходимую помощь и поддержку. В ЦРУ сообщили, что агентство стремится защитить своих сотрудников.

В ЦРУ создана рабочая группа по расследованию случаев “гаванского синдрома”

Для выяснения причин таких симптомов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу, которую возглавил сотрудник, который ранее занимался выслеживанием террориста Усамы бен Ладена, сообщили WSJ бывшие и нынешние официальные лица.

В июле немецкое издание Der Spiegel написал, что в США расследуют сообщения про множественные случаи “гаванского синдрома” в американском посольстве в Вене. Сотрудники посольства жалуются на внезапные головокружения, головная боль и проблемы со слухом. Симптомы зафиксированы как минимум у 20 человек. В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль ГРУ в атаках с применением “направленной энергии”.

Атаки с использованием микроволнового излучения

Впервые на схожие симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, в которых диагностировали “легкие травмы и отек головного мозга”, потерю слуха, сильные головные боли, потерю чувства равновесия и когнитивные нарушения. Сначала власти США высказывали предположение о неких “акустических атаках”, но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

В 2017 году на схожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В целом от загадочного недуга могли пострадать около 130 человек — американских дипломатов и членов их семей, работников ЦРУ и военных.

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