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З Сербії евакуювали співробітника ЦРУ з “гаванським синдромом” - WSJ

З Сербії евакуювали співробітника ЦРУ з “гаванським синдромом” - WSJ

Київ • УНН

 • 19446 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. ЦРУ вивезло з Сербії співробітника розвідки, у якого виявили симптоми “гаванського синдрому”, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на колишніх і діючих американських чиновників, передає УНН.

Цитата

“Інцидент на Балканах, про який раніше не повідомлялося, є останнім з того, що офіційні особи описують як постійне розширення числа нападів на американських розвідників і дипломатів, які перебувають за кордоном, невідомими особами, які використовують, як підозрюють урядовці та науковці, якесь джерело спрямованої енергії”, — йдеться у повідомленні газети.

Деталі

Влада США вважає, що інцидент на Балканах свідчить про те, що на американських службовців, які працюють за кордоном, здійснюється все більше атак, пише газета. Професор неврології Джорджтаунського університету Джеймс Джордано заявив виданню, що за останні 60-90 днів було зафіксовано кілька аналогічних випадків в США і за кордоном.

За словами американських чиновників, випадки “гаванського синдрому”, які можуть викликати запаморочення, втрату пам’яті і інші проблеми зі здоров’ям, “розчарували” владу США і “підірвали моральний дух” співробітників Держдепартаменту і ЦРУ. Співрозмовники видання стверджують, що деякі дипломати і розвідники неохоче погоджуються на закордонні відрядження.

Представник Держдепу заявив виданню, що відомство розслідує повідомлення про можливі проблеми зі здоров’ям у американських службовців і робить все, щоб постраждалі співробітники отримували необхідну допомогу і підтримку. У ЦРУ повідомили, що агентство прагне захистити своїх співробітників.

У ЦРУ створено робочу групу з розслідування випадків “гаванського синдрому”

Для з’ясування причин таких симптомів Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило робочу групу, яку очолив співробітник, який раніше займався вистежуванням терориста Усами бен Ладена, повідомили WSJ колишні і нинішні офіційні особи.

У липні німецьке видання Der Spiegel написало, що в США розслідують повідомлення про множинні випадки “гаванського синдрому” в американському посольстві у Відні. Співробітники посольства скаржаться на раптові запаморочення, головний біль і проблеми зі слухом. Симптоми зафіксовані як мінімум у 20 осіб. У травні видання Politico написало, що в США вивчають можливу роль ГРУ в атаках із застосуванням “спрямованої енергії”.

Атаки з використанням мікрохвильового випромінювання

Вперше на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі в 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували “легкі травми і набряк головного мозку”, втрату слуху, сильні головні болі, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Спочатку влада США висловлювали припущення про якісь “акустичних атаках”, але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося в той час і про постраждалих в посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі, і декількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. В цілому від загадкового недугу могли постраждати близько 130 осіб — американських дипломатів і членів їх сімей, працівників ЦРУ і військових.

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