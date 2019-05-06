С реки Кривой Торец вытащили тело юноши

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100929 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105270 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108060 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109302 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135110 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113981 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139359 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144872 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130288 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С реки Кривой Торец вытащили тело юноши

С реки Кривой Торец вытащили тело юноши

Киев  •  УНН

 • 15642 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Водолазы ГСЧС вытащили из реки Кривой Торец в Донецкой области тело утонувшего парня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.

Сообщение о несчастном случае на воде, произошедшем на реке Кривой Торец в городе Дружковка, спасатели получили 5 мая в 17:45.

В результате обследования места трагедии решили привлечь специалистов водолазных работ. 6 мая водолазы ГСЧС изъяли тело утонувшего парня, 2002 года рождения, и передали его сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных действий.

Напомним, за неделю на водоемах страны погибли 14 человек.

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