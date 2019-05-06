С реки Кривой Торец вытащили тело юноши
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Водолазы ГСЧС вытащили из реки Кривой Торец в Донецкой области тело утонувшего парня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о несчастном случае на воде, произошедшем на реке Кривой Торец в городе Дружковка, спасатели получили 5 мая в 17:45.
В результате обследования места трагедии решили привлечь специалистов водолазных работ. 6 мая водолазы ГСЧС изъяли тело утонувшего парня, 2002 года рождения, и передали его сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных действий.
Напомним, за неделю на водоемах страны погибли 14 человек.