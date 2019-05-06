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З річки Кривий Торець витягли тіло юнака

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Водолази ДСНС вилучили з річки Кривий Торець на Донеччині тіло потонулого парубка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Повідомлення про нещасний випадок на воді, що стався на річці Кривий Торець у місті Дружківка, рятувальники отримали 5 травня о 17:45. 

В результаті обстеження місця трагедії вирішили залучити фахівців водолазних робіт. 6 травня водолази ДСНС вилучили тіло потонулого хлопця, 2002 року народження, та передали його працівникам поліції для проведення оперативно-слідчих дій.

Нагадаємо, за тиждень на водоймах країни загинуло 14 людей.

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